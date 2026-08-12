Τεντόγλου: Η απονομή του 4ου χρυσού μεταλλίου στα ευρωπαϊκά στο Μπέρμιγχαμ
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Ο Μίλτος Τεντόγλου στο Μπέρμιγχαμ φόρεσε στο στήθος του το 4ο χρυσό μετάλλιο από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ανοιχτού στίβου.
Η συνήθεια που έχει γίνει λατρεία για τον Μίλτο Τεντόγλου, ένα ακόμη βάθρο, ένα ακόμα χρυσό μετάλλιο.
Ο Ολυμπιονίκης του μήκους στο Mπέρμιγχαμ έγινε πρωταθλητής Ευρώπης για 4η φορά στην καριέρα του στον ανοιχτό στίβο.
Το χρυσό μετάλλιο ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι το παρέλαβε από τα χέρια του Σπύρου Καπράλου, πρόεδρος των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών, τον οποίο συνόδευε ο πρόεδρος της European Athletics, Ντόμπρομιρ Καραμαρίνοφ.
@Photo credits: eurokinissi, Μαριλία Βασιλακοπούλου
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