Ο Μίλτος Τεντόγλου στο Μπέρμιγχαμ φόρεσε στο στήθος του το 4ο χρυσό μετάλλιο από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ανοιχτού στίβου.

Η συνήθεια που έχει γίνει λατρεία για τον Μίλτο Τεντόγλου, ένα ακόμη βάθρο, ένα ακόμα χρυσό μετάλλιο.

Ο Ολυμπιονίκης του μήκους στο Mπέρμιγχαμ έγινε πρωταθλητής Ευρώπης για 4η φορά στην καριέρα του στον ανοιχτό στίβο.

Το χρυσό μετάλλιο ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι το παρέλαβε από τα χέρια του Σπύρου Καπράλου, πρόεδρος των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών, τον οποίο συνόδευε ο πρόεδρος της European Athletics, Ντόμπρομιρ Καραμαρίνοφ.