Ο Ένες Καντέρ δήλωσε συμμετοχή για το Draft του WNBA το 2027 και γίνεται... χαμός με αυτή την απόφαση στα social media.

Σε μία πολύ ιδιαίτερη κίνηση προχώρησε ο Ένες Καντέρ, έχοντας προκαλέσει ήδη αντιδράσεις στα social media. Ο Τούρκος πρώην NBAer που δεν αγωνίζεται σε κάποια ομάδα τα τελευταία χρόνια, δήλωσε συμμετοχή στο Draft του WNBA για το 2027.

Σύμφωνα με την ανάρτηση που έκανε ο ίδιος στο «Χ», με βάση τους κανονισμούς, μπορεί να δηλώσει υποψηφιότητα.

Η ανάρτηση του Καντέρ

«Έπειτα από προσεκτική σκέψη και αφού εξέτασα τις ισχύουσες προϋποθέσεις συμμετοχής, δηλώνω επισήμως υποψήφιος για το WNBA. Αν το μόνο που απαιτείται είναι απλώς να δηλώσεις ποιος είσαι, τότε πληρώ κάθε απαραίτητη προϋπόθεση για να αγωνιστώ στο WNBA.

Η ομάδα μου κι εγώ εξετάσαμε προσεκτικά τα κριτήρια επιλεξιμότητας του WNBA, καθώς και το κανονιστικό πλαίσιο που αφορά τον αυτοπροσδιορισμό και τη συμπερίληψη. Με βάση τις ισχύουσες οδηγίες, μπορώ και δηλώνω επισήμως τη συμμετοχή μου στο επερχόμενο draft του WNBA, τον Απρίλιο του 2027.

Γνωρίζω ότι η παρουσία μου στο παρκέ θα προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Σίγουρα δεν βρίσκομαι εδώ για να χλευάσω, να κοροϊδέψω ή να προσβάλω οποιαδήποτε κοινότητα ή τις προσωπικές επιλογές κανενός.

Ζητώ απλώς οι ισχύοντες κανονισμοί να εφαρμόζονται ισότιμα για όλους — οι κανονισμοί που εκφράζουν τις ίδιες αξίες τις οποίες πολλοί παίκτες και προπονητές του WNBA έχουν υποστηρίξει δημόσια.

Η ομάδα μου κι εγώ είμαστε έτοιμοι να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι οδηγίες θα εφαρμοστούν ισότιμα, με συνέπεια και χωρίς εξαιρέσεις. Περιμένω από το WNBA να τιμήσει τις αρχές που το ίδιο έχει διακηρύξει. Τα λέμε στο training camp».