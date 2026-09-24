O Υδραϊκός Ναυτικός Όμιλος διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία στην Ύδρα το πρόγραμμα δωρεάν μαθημάτων κολύμβησης «Aqua On The Move»/

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη στην Ύδρα το πρωτοποριακό πρόγραμμα δωρεάν μαθημάτων κολύμβησης «Aqua On The Move», το οποίο διοργάνωσε για πρώτη φορά ο Υδραϊκός Ναυτικός Όμιλος.

Αθρόα ήταν η προσέλευση των παιδιών στο πρωτοποριακό πρόγραμμα δωρεάν μαθημάτων κολύμβησης «Aqua On The Move», το οποίο διοργάνωσε για πρώτη φορά εφέτος ο Υδραϊκός Ναυτικός Όμιλος, σε συνεργασία με τον Δήμο και με την ευγενική χορηγία της Pool Sport Aquatics, στο Γυμνάσιο/Λύκειο της Ύδρας.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος σφραγίστηκε με μια εντυπωσιακή επίδειξη, όπου οι μικροί κολυμβητές παρουσίασαν μπροστά στους γονείς τους, όσα κατάφεραν να μάθουν τις τελευταίες εβδομάδες, στον πλέον οργανωμένο και ασφαλή χώρο κολυμβητικής εκπαίδευσης για τα παιδιά της Ύδρας. Η δε εικόνα των παιδιών, να κολυμπούν με άνεση και αυτοπεποίθηση προκάλεσε το ενθουσιώδες χειροκρότημα των παριστάμενων.

Παράλληλα, η ανταπόκριση γονέων και παιδιών καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος υπήρξε ιδιαίτερα θερμή, επιβεβαιώνοντας τη σημασία πρωτοβουλιών που κάνουν την κολυμβητική εκπαίδευση προσβάσιμη, ακόμη και σε περιοχές που δεν διαθέτουν μόνιμες κολυμβητικές εγκαταστάσεις.

Τι είναι το Aqua on the move

Το Aqua On The Move είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκμάθησης κολύμβησης, στο οποίο μια ειδικά διαμορφωμένη ελαφριά, υπέργεια, προκατασκευασμένη κολυμβητική δεξαμενή μήκους 10 μέτρων μαζί με τον απαραίτητο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και όλες τις απαιτούμενες υποδομές για την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία της καθώς και το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, με γυμναστές/προπονητές και ναυαγοσώστες, δημιουργούν ένα πλήρως οργανωμένο και ελεγχόμενο περιβάλλον εκμάθησης, που αναπτύσσεται στην εκάστοτε τοποθεσία εφαρμογής.

Συγκινητική η αποδοχή του προγράμματος

Με πολύ θερμά λόγια για την εντυπωσιακή πρόοδο των παιδιών μίλησε ο πρόεδρος του Υ.Ν.Ο, Θοδωρής Μουστακαρίας, ο οποίος στη σύντομη ομιλία του έκανε λόγο για μια πρωτοβουλία που εμφανώς αγκαλιάστηκε από όλους και προσέφερε πολλά στα παιδιά της Ύδρας.

«Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, που συμμετείχαν σε αυτό το πρώτο Aqua on the move, που διοργανώσαμε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η κολύμβηση, καταρχήν, πρέπει να γίνεται με όρους ασφάλειας. Για τον λόγο αυτό, θέλω να ευχαριστήσω την εξειδικευμένη εταιρία στο χώρο του υγρού στίβου Pool sport aquatics, για την αραχώρηση της πισίνας, των εκπαιδευτών και γενικότερα για την εξαιρετικής ποιότητας υπηρεσία που παρείχε. Είμαι πολύ χαρούμενος που βλέπω ότι τα παιδιά μέσα από αυτή την πρωτοβουλία του Υ.Ν.Ο κατάφεραν να κοινωνικοποιηθούν και να αγαπήσουν το υγρό στοιχείο», υπογράμμισε ο κ. Μουστακαρίας και συνέχισε λέγοντας «Θα ήθελα να ευχαριστήσω, όμως, και τους γονείς που αποδέχθηκαν και αγκάλιασαν την πρωτοβουλία μας. Πιστεύω πως θα καταφέρουμε να το συνεχίσουμε και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό, προκειμένου να καθιερωθεί αυτή η δράση. Πρώτα και πάνω απ’ όλα, γιατί την έχει ανάγκη το νησί μας».

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος του νησιού, Γιώργος Κουκουδάκης, στάθηκε στην μεγάλη επιτυχία που σημείωσε το πρόγραμμα, αποδίδοντας τα εύσημα στα πάνω από 70 παιδιά που συμμετείχαν. Γονείς, παιδιά και φίλοι του Υδραϊκού έδωσαν ένα πρώιμο ραντεβού για την επόμενη σεζόν, ενώ οι μικροί κολυμβητές έλαβαν και αναμνηστικά βραβεία και επαίνους για την συμμετοχή τους.