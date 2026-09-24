Σον: Το απολαυστικό γκολ με φάουλ από πλάγια θέση
Η Νότια Κορέα επιβλήθηκε 3-0 του Εκουαδόρ σε φιλική αναμέτρηση, με το γκολ του Χέουνγκ-μιν Σον με το οποίο έγινε το 2-0 στο 58ο λεπτό να γίνεται δικαιολογημένα viral. Ο σταρ της LAFC έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με καταπληκτική εκτέλεση φάουλ από πολύ πλάγια θέση, με κάθε λήψη να είναι πιο απολαυστική από την άλλη!
🚨| SON HEUNG-MIN WITH AN INSANE FREE KICK! 🥶🥵 pic.twitter.com/FgonJmzS9Q— FÚTBOL HUB (@FutbolHub_) September 24, 2026
Watch this beautiful free kick from Son Heung-min 🤩— 🆙Dates (@ilayeboah01) September 24, 2026
Korea vs Ecuador pic.twitter.com/LKwco56tZG
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