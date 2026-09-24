Σον: Το απολαυστικό γκολ με φάουλ από πλάγια θέση

Σον: Το απολαυστικό γκολ με φάουλ από πλάγια θέση

Γιάννης Πολιάς
Σον: Το απολαυστικό γκολ με φάουλ από πλάγια θέση

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Ο Χέουνγκ-μιν Σον πέτυχε ένα καταπληκτικό γκολ σε φιλικό ματς της Νότιας Κορέας με το Εκουαδόρ.

Η Νότια Κορέα επιβλήθηκε 3-0 του Εκουαδόρ σε φιλική αναμέτρηση, με το γκολ του Χέουνγκ-μιν Σον με το οποίο έγινε το 2-0 στο 58ο λεπτό να γίνεται δικαιολογημένα viral. Ο σταρ της LAFC έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με καταπληκτική εκτέλεση φάουλ από πολύ πλάγια θέση, με κάθε λήψη να είναι πιο απολαυστική από την άλλη!

     

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