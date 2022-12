H στιγμή της ανταλλαγής κρατουμένων μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, δηλαδή της Γκράινερ με τον έμπορο όπλων, Βίκτορ Μπουτ θυμίζει ταινία.

Eδώ και αρκετό καιρό, είχε βγει η ποινή της Μπρίτνεϊ Γκράινερ, η οποία ήταν να εκτίσει ποινή 9 ετών για παράνομη κατοχή ναρκωτικών ουσιών και βρισκόταν στη φυλακή από τον Φεβρουάριο, όταν και συνελήφθη σε αεροδρόμιο της Μόσχας.

Μεταφέρθηκε σε φυλακή κοντά στη Μόσχα και τελικά το σίριαλ έλαβε τέλος, με την πρώην παίκτρια του WNBA να επιστρέφει στη χώρα της. Η Ρωσία άφησε ελεύθερη την Γκράινερ σε μια ανταλλαγή κρατουμένων, αφού από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ έδωσαν στους Ρώσους τον έμπορο όπλων, Βίκτορ Μπουτ. Την είδηση έκανε γνωστή και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπαίντεν με ανάρτηση του, αναφέροντας πως πλέον είναι ασφαλής και επιστρέφει στις ΗΠΑ, δείχνοντας την χαρά του που όλα κύλησαν ομαλά μετά από μια μεγάλη περιπέτεια.

Μάλιστα στο φως της δημοσίοτητας έχουν έρθει και videos με την ανταλλαγή των δύο κρατουμένων και δεν θα είναι υπερβολή να πούμε πως θυμίζει ταινία. Σκηνές που σπάνια βλέπουμε στην αληθινή ζωή, παρά μόνο σε ταινίες του Hollywood. Ο Βίκτορ Μπουτ που επιστρέφει στη Ρωσία και ήταν γνωστός με το παρατσούκλι ο «έμπορος του θανάτου».

Δείτε το video των New York Times

Russian state media video, verified by The New York Times, shows the prisoner exchange of Brittney Griner and Viktor Bout, the convicted Russian arms dealer known as “the Merchant of Death,” at an airport in the United Arab Emirates. https://t.co/sw6OPSRgrI pic.twitter.com/QTAYQUZDk8