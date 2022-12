Η Μπρίτνεϊ Γκράινερ αφέθηκε ελεύθερη, με τις ΗΠΑ να κάνουν ανταλλαγή κρατουμένου, αφήνοντας Ρώσο έμπορο όπλων.

Eδώ και αρκετό καιρό, είχε βγει η ποινή της Μπρίτνεϊ Γκράινερ, η οποία ήταν να εκτίσει ποινή 9 ετών για παράνομη κατοχή ναρκωτικών ουσιών και βρισκόταν στη φυλακή από τον Φεβρουάριο, όταν και συνελήφθη σε αεροδρόμιο της Μόσχας.

Οι ρωσικές αρχές την είχαν μεταφέρει σε σωφρονιστικό κατάστημα, διαβόητο για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης, ενώ στα μέσα του Νοέμβρη οι Αμερικανοί έκαναν μία προσέγγιση για ανταλλαγή κρατουμένων, η οποία ωστόσο ναυάγησε προτού καν ξεκινήσουν οι συνομιλίες, με την Γκράινερ να μεταφέρεται σε σωφρονιστική αποικία. στη Μορδαβια, στη δυτική Ρωσία, ένα κρατίδιο που βρίσκεται περίπου 482 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Μόσχας.

Πλέον το σίριαλ της πρώην παίκτριας του WNBA παίρνει τέλος και θα μπορέσει να επιστρέψει στη χώρα της, τις ΗΠΑ σύμφωνα με δημοσιεύματα. Η Ρωσία άφησε ελεύθερη την Γκράινερ σε μια ανταλλαγή κρατουμένων, αφού από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ έδωσαν στους Ρώσους τον έμπορο όπλων, Βίκτορ Μπουτ. Την είδηση έκανε γνωστή και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπαίντεν με ανάρτηση του, αναφέροντας πως πλέον είναι ασφαλής και επιστρέφει στις ΗΠΑ, δείχνοντας την χαρά του που όλα κύλησαν ομαλά μετά από μια μεγάλη περιπέτεια.

Moments ago I spoke to Brittney Griner.



She is safe.

She is on a plane.

She is on her way home. pic.twitter.com/FmHgfzrcDT