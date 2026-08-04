Ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι φαίνεται πως βρίσκεται κοντά στον επόμενο σταθμό της καριέρας του, καθώς διαπραγματεύεται τη μετακίνησή του στη Λοκομοτίβ Κουμπάν.

Μετά την αποχώρησή του από την Παρτίζαν έπειτα από δύο χρόνια παρουσίας στο Βελιγράδι, ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι αναζητά τον επόμενο προορισμό της καριέρας του και όλα δείχνουν πως αυτός θα βρίσκεται στη Ρωσία.

Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Αρτέμ Κομάροφ, ο Σέρβος φόργουορντ/σέντερ βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο συζητήσεων με τη Λοκομοτίβ Κουμπάν, η οποία επιθυμεί να τον εντάξει στο δυναμικό της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Στον πάγκο της ομάδας του Κρασνοντάρ βρίσκεται από την περασμένη σεζόν ο Τόμισλαβ Τόμοβιτς, ο οποίος στο παρελθόν είχε εργαστεί και στον Ερυθρό Αστέρα.

Former Partizan Belgrade player Aleksej Pokusevski is in advanced negotiations with Lokomotiv Kuban Krasnodar, sources tell me and @kotgecbr. pic.twitter.com/o55O60b3zp August 4, 2026

Ο Ποκουσέφσκι επέστρεψε στην Ευρώπη το καλοκαίρι του 2024, ύστερα από τετραετή παρουσία στο NBA, υπογράφοντας στην Παρτίζαν. Στη δεύτερη σεζόν του με τους «ασπρόμαυρους» είχε μάλιστα τον ρόλο του υπαρχηγού, συμβάλλοντας στην κατάκτηση της ABA Liga και του πρωταθλήματος Σερβίας.

Εφόσον ολοκληρωθεί η συμφωνία με τη Λοκομοτίβ Κουμπάν, ο 23χρονος άσος θα συνεχίσει την καριέρα του στη VTB League, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο μετά την επιτυχημένη διετία του στην Παρτίζαν.