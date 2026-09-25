Στις 25 Σεπτεμβρίου 2005 η Εθνική Ελλάδας του Παναγιώτη Γιαννάκη επικράτησε της Γερμανίας του Νοβίτσκι με 78-62 και κατέκτησε για δεύτερη φορά την κορυφή της Ευρώπης.

25 Σεπτεμβρίου 2005, Βελιγράδι! Η Εθνική Ελλάδα έγραψε ιστορία! Το σύνολο του Παναγιώτη Γιαννάκη έριξε στο... καναβάτσο τη Γερμανία του σπουδαίου Ντιρκ Νοβίτσκι με 78-62 και αναδείχθηκε για δεύτερη φορά Πρωταθλήτρια Ευρώπης, μετά το έπος του 1987.

Η γαλανόλευκη είχε ουσιαστικά κάνει τη δουλειά στον ημιτελικό απέναντι στη Γαλλία, με το «Βάλ' το αγόρι μου» του Δημήτρη Διαμαντίδη, που θα μνημονεύεται για πάντα, αφού ουσιαστικά άνοιξε τον δρόμο της κατάκτησης του χρυσού σε έναν πρόωρο τελικό κόντρα στους Τρικολόρ του Πάρκερ. Οι Γερμανοί με εξαίρεση τον άλλοτε θρύλο και πρωταθλητή του NBA, με τους Ντάλας Μάβερικς, δεν είχαν να παρουσιάσουν κάτι άλλο, ώστε να κάμψουν την αντίσταση της «χρυσής» φουρνιάς του εθνικού αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.

Το σύνολο του «Δράκου» δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα και η τελική διαφορά αντικατοπτρίζει σε γενικές γραμμές και την εικόνα του τελικού. Ο Θοδωρής Παπαλουκάς με 22 πόντους, ο Νίκος Ζήσης με 13 πόντους και ο Μιχάλης Κακιούζης με 11 ήταν οι «Big 3» του τελικού για την Ελλάδα.

Στον αντίποδα, ο Ντιρκ Νοβίτσκι ήταν απελπιστικά μόνος του, πετυχαίνοντας 23 πόντους. Η εμβληματική φιγούρα των Γερμανών αναδείχθηκε και MVP της διοργάνωσης.



Τα δεκάλεπτα: 19-12, 39-32, 64-48, 78-62

Ελλάδα (Γιαννάκης): Παπαλουκάς 22 (3), Σπανούλης 1, Ζήσης 13, Φώτσης, Χατζηβρέττας 8 (2), Ντικούδης 8, Τσαρτσαρής 9, Διαμαντίδης 2, Παπαδόπουλος, Κακιούζης 11 (2), Μπουρούσης 4, Βασιλόπουλος

Γερμανία (Μπάουερμαν): Ντεμιρέλ 1, Γκάρετ 2, Γκριν 2, Πέσιτς 2, Βούχερερ 6 (1), Ρόλερ 4, Νικακμπάτζε 2, Σουλτζε 5 (1), Αριγκμπάμπου, Φέμερλινγκ 11, Νοβίτσκι 23 (1), Μάρας 2