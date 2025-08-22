Σπανούλης: «Πολύ ευχαριστημένος από τα παιδιά, την Κυριακή η τελική 12άδα» (vid)

Ο Βασίλης Σπανούλης εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την εικόνα της Εθνικής στη νίκη επί της Ιταλίας.

Η Εθνική αγωνίστηκε κόντρα στην Ιταλία χωρίς τους Γιάννη Αντετοκούνμπο, Μήτογλου και Σλούκα, αλλά κατάφερε να επικρατήσει με 74-76 της Ιταλίας στο τουρνουά Ακρόπολις. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ και στάθηκε στην προσπάθεια των παικτών, αλλά και στην πρεμιέρα του Eurobasket κόντρα στην ομάδα του Ποτζέκο.

«Πιστεύω σημαντικό είναι να νικάς αλλα σημαντικότερο το πως παίζουμε. Ειδαμε περισσότερα θετικά πράγματα. Ξεκουράσαμε παιδιά σήμερα, στο ματς με το Ισραήλ δεν παίξαμε σωστά. Σε γενικές γραμμές είμαι πολύ ευχαριστημένος από τα παιδιά. Σε δύο μέρες έχουμε και ένα φιλικό με τη Γαλλία», ανέφερε αρχικά.

Για την τελική 12άδα: «Κάποιος πρέπει να μην είναι στην ομάδα, αυτή είναι η δουλειά του προπονητή. Είμαστε όλοι μία οικογένεια. Όλοι είμαστε ενωμένοι για να πετύχει κάτι καλό η Εθνική. Πραγματικά όλα τα παιδιά έδωσαν το 100%».

Για την πρεμιέρα του Eurobasket κόντρα στην Ιταλία: «Είναι ένα ματς που θα παίξουμε πρώτη αγωνιστική. Μπορεί να ξαφνιάσεις κάποιον στην αρχή, αλλά στη συνέχεια βλέπεις τι παίζει. Με την Ιταλία στο επίσημο θα είναι όλα τα παιδιά ετοιμοπολεμα».

Για το αν θα παίξουν όλοι την Κυριακή με τη Γαλλία: «Όλα τα παιδιά θα παίξουν κανονικά και την Κυριακή θα βγάλουμε την τελική δωδεκάδα».