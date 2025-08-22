Η πολύ καλή εμφάνιση του Κώστα Αντετοκούνμπο στο παιχνίδι απέναντι στην Ιταλία για το Τουρνουά Ακρόπολις, χαροποιεί ιδιαίτερα τους Γιάννη και Θανάση.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο πραγματοποιεί μια πολύ καλή εμφάνιση στο παιχνίδι της Ελλάδας με την Ιταλία για το Τουρνουά Ακρόπολις. Κάτι που έκανε τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Θανάση Αντετοκούνμπο να χαμογελάνε στον πάγκο.

Ο Γιάννης δεν αγωνίζεται στη σημερινή αναμέτρηση, που αποτελεί πρόβα για την 1η αγωνιστική του EuroBasket αλλά ο αδερφός του τον βγάζει ασπροπρόσωπο σε άμυνα και επίθεση.

Έχοντας χαρίσει και πολλά highlights, τόσο σε άμυνα, όσο και επίθεση, με διαδοχικά καρφώματα.