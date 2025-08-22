Τουρνουά Ακρόπολις 2025, Ιταλία - Ελλάδα: Γιάννης και Θανάσης χαμογελούν για την εμφάνιση του Κώστα Αντετοκούνμπο (vid)
Ο Κώστας Αντετοκούνμπο πραγματοποιεί μια πολύ καλή εμφάνιση στο παιχνίδι της Ελλάδας με την Ιταλία για το Τουρνουά Ακρόπολις. Κάτι που έκανε τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Θανάση Αντετοκούνμπο να χαμογελάνε στον πάγκο.
Ο Γιάννης δεν αγωνίζεται στη σημερινή αναμέτρηση, που αποτελεί πρόβα για την 1η αγωνιστική του EuroBasket αλλά ο αδερφός του τον βγάζει ασπροπρόσωπο σε άμυνα και επίθεση.
Έχοντας χαρίσει και πολλά highlights, τόσο σε άμυνα, όσο και επίθεση, με διαδοχικά καρφώματα.
Τα χαμόγελα Γιάννη και Θανάση για τον Κώστα Αντετοκούνμπο
