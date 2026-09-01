Άρης και Θανάσης Αντετοκούνμπο μετρούν αντίστροφα για την επισημοποίηση της συμφωνίας και ο αγωνιστικός ρόλος του 34χρονου φάνηκε μέσα από αυτόν που είχε στην Εθνική.

Καταρχήν, αυτή η συνεργασία μοιάζει προδιαγεγραμμένη από το τέλος τις αρχές του καλοκαιριού και – ως ένα βαθμό – επικυρώθηκε μέσα από το trade του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μαϊάμι Χιτ και το γεγονός ότι ο Θανάσης Αντετοκούνμπο δεν θα τον ακολουθήσει στη Φλόριντα. Στην πραγματικότητα, συζητήσεις για τον επαναπατρισμό του Θανάση και την «προσγείωσή» του στο Nick Galis Hall έγιναν και το περασμένο καλοκαίρι, τότε όμως αποφάσισε να παρατείνει κατά έναν χρόνο την παρουσία του στο ΝΒΑ και δίπλα στον αδερφό του. Τώρα, σκέψεις αυτού του περιεχομένου έχουν εξανεμιστεί…

Καλώς εχόντων των πραγμάτων, μέσα στις επόμενες ημέρες (ή και ώρες) θα επισημοποιηθεί αυτή η συμφωνία και πλέον το ενδιαφέρον εστιάζεται στον αγωνιστικό ρόλο του Θανάση Αντετοκούνμπο. Προφανώς υπάρχουν συγκεκριμένες σκέψεις στο μυαλό του Βασίλη Σπανούλη, και μέσω των αγώνων της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου φάνηκε όμως, ότι το ζήτημα στον έμπειρο φόργουορντ δεν είναι τόσο η θέση στην οποία θα χρησιμοποιείται όσο το σχήμα που θα του ταιριάζει αλλά και ο ρόλος του στο παρκέ. Κύριο χαρακτηριστικό του 34χρονου είναι η διοχέτευση ενέργειας, η ικανότητα στην άμυνα ψηλά είτε με αλλαγές αλλά και η δημιουργία χώρων για τους συμπαίκτες του. Αντιθέτως, το μακρινό σουτ και η δημιουργία plays για τον εαυτό του, δεν ήταν ποτέ στο ρεπερτόριό του.

Στον συναρπαστικό αγώνα με την Ισπανία, ο Βασίλης Σπανούλης τον χρησιμοποίησε ως «5αρι» σε χαμηλά σχήματα και είναι αλήθεια ότι ο Θανάσης Αντετοκούνμπο χρησιμοποίησε τον όγκο και την ενέργειά του σε μια προσπάθεια απόκρυψης της αδυναμίας της Εθνικής στη ρακέτα. Πήρε χρόνο και στη θέση «4» σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το τεχνικό επιτελείο θέλησε να δώσει ύψος και αθλητικότητα στην «πεντάδα».

Βάζοντας τον Θανάση Αντετοκούνμπο στο ήδη υπάρχον ρόστερ, είναι ευνόητο ότι θα έχει αντίστοιχο ρόλο και στον Άρη. Ελλείψει παικτών, στο φιλικό παιχνίδι με τον Ηρακλή, ο Ι Τζέι Λιντέλ έπαιξε κυρίως στο «5», αλλά με την ενσωμάτωση των διεθνών και την επιστροφή των τραυματιών, ο Αμερικανός θα παίζει πίσω από τον Τζερεμάια Ρόμπινσον Ερλ στη θέση «4» και σε συγκεκριμένα σχήματα και στη θέση «3». Αντιθέτως, ο Θανάσης θα χρησιμοποιείται κυρίως στο «5», μεγαλύτερη αξία όμως έχουν τα σχήματα που έχει στο μυαλό του ο Λαρισαίος τεχνικός μέσα από τα οποία θα επιχειρηθεί και η άντληση των στοιχείων που μπορεί να προσφέρει ο διεθνής φόργουορντ.