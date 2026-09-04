Ο Ολιβιέ Χάνλαν συμφώνησε με την Πετκίμσπορ και το Gazzetta γράφει για την απίθανη πορεία του Καναδού γκαρντ και το step up που έκανε στην καριέρα του μέσω του Άρη.

Ο Ολιβιέ Χάνλαν επιστρέφει στο Πρωτάθλημα της Τουρκίας καθώς πληροφορίες του Gazzetta αναφέρουν ότι συμφώνησε με την Πετκίμσπορ για συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους με απολαβές 400.000 δολάρια. Το τελευταίο έχει τη σημασία του, ειδικά αν συνυπολογίσει κανείς το status του Καναδού γκαρντ στην αγορά πριν από περίπου μια πενταετία. Ο Ηρακλής ήταν η ομάδα που είχε «φέρει» τον Καναδό γκαρντ στην Ελλάδα τη σεζόν 2019-20 και ήταν κάτοικος Ιβανωφείο έως και την ολοκλήρωση της περιόδου 2020-21. Μέσα μάλιστα από τις εμφανίσεις του με τα «κυανόλευκα», αυξήθηκε το επίπεδο ζήτησής του.

Το καλοκαίρι του 2021, παρότι είχε στα χέρια του προτάσεις με εξαψήφιο νούμερο, ο Ολιβιέ Χάνλαν επέλεξε τον Άρη υπογράφοντας συμβόλαιο 72.000 δολάρια. Οι λόγοι ήταν προσωπικοί αλλά και αγωνιστικοί καθώς εκτίμησε – μέσα και απ’ όσα άκουσε από τους ανθρώπους του περιβάλλοντός του αλλά και τους εκπροσώπους του – ότι μια καλή χρονιά στους «κίτρινους» θα μπορούσε να εκτοξεύσει την τιμή της μετοχής του στο χρηματιστήριο του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Ο Καναδός έκανε εκπληκτικά παιχνίδια με αποκορύφωμα εκείνο απέναντι στον Παναθηναϊκό με συνέπεια, έπειτα από δύο-τρεις μήνες, ο Άρης να δυσκολευτεί αφάνταστα στη διατήρησή του. Ειδικά όταν προέκυψε η πρόταση της Βαλένθια. Συνολικά στον Άρη, ο Χάνλαν κόστισε ένα ποσό μικρότερο των 40.000 δολαρίων καθώς στα μέσα της χρονιάς μετακόμισε στην ισπανική ομάδα.

Το εντυπωσιακό στην περίπτωση του Καναδού είναι ότι – συμπεριλαμβανομένου του συμβολαίου που υπέγραψε στην Πετκίμσπορ – οι συμβάσεις που υπέγραψε από τα μέσα της περιόδου 2021-22 έως και την τελευταία, ξεπερνούν τα 2.000.000 δολάρια καθώς μεσολάβησαν οι συνεργασίες με τις Γκαζιαντέπ, Τιάν Γιν (Κίνα), ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Βαρέζε, Τουρκ Τέλεκομ και Σπαρτάκ Σουμπότιτσα. Στο ίδιο διάστημα ο 34χρονος κατέκτησε τη VTB, το Σερβικό Πρωτάθλημα και Κύπελλο.