Αντετοκούνμπο: «Ο Άρης θα δείξει κάτι το ξεχωριστό»

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο μίλησε για τον στόχο που έχει ο ίδιος στο μυαλό του ενόψει της επόμενης χρονιάς με τον Άρη.

Ο διεθνής φόργουορντ παραχώρησε συνέντευξη στο τηλεοπτικό κανάλι της ΚΑΕ Άρης, λίγο μετά την ένταξή του στο πρόγραμμα των προπονήσεων. Στο κομμάτι που δημοσιοποίησε η ΚΑΕ στο ανοιχτό δίκτυο (σ. σ. καθώς η συνέντευξη προβάλλεται μόνο στο αντίστοιχο κλειστό), ο Θανάσης Αντετοκούνμπο αρνείται να βάλει ταβάνι στους στόχους των «κίτρινων».

«Δεν μου αρέσει η λέξη ταβάνι γιατί είναι σα να βάζεις όρια στον εαυτό σου. Ελπίζω ότι αυτή η ομάδα θα δείξει κάτι το ξεχωριστό που θα τους κάνει όλους περήφανους. Κάθε φορά που θα έρχονται στο γήπεδο, θα λένε… ‘φίλε, είμαι περήφανος που είμαι οπαδός αυτής της ομάδας», είπε χαρακτηριστικά.

