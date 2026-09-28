Λίγο μετά την κατάκτηση του Super Cup η ΚΑΕ Ολυμπιακός θέλησε να πει «καλό ξημέρωμα» με... τραγουδιστή, Εβάν Φουρνιέ.

Για 5η συνεχόμενη χρονιά ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Super Cup κερδίζοντας στον τελικό της διοργάνωσης τον ΠΑΟΚ με 101-96.

Πριν καλά-καλά κοπάσουν οι χαρές του τροπαίου, η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ δεν... περίμενε το πρωί για την καθιερωμένη «καλημέρα» ύστερα από κάποιο επίτευγμα. Α

Αντίθετα είπε «καλό ξημέρωμα» με τον Εβάν Φουρνιέ να... παίρνει το μικρόφωνο από τον Τέντι Σουίμς και να τραγουδάει «Lose Control».

Και ο Ολυμπιακός το ξεκαθάρισε. Δεν είναι... Α.Ι. !