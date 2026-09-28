Ολυμπιακός: Είπε «καλό ξημέρωμα» με Φουρνιέ να τραγουδάει «Lose Control»
Για 5η συνεχόμενη χρονιά ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Super Cup κερδίζοντας στον τελικό της διοργάνωσης τον ΠΑΟΚ με 101-96.
Πριν καλά-καλά κοπάσουν οι χαρές του τροπαίου, η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ δεν... περίμενε το πρωί για την καθιερωμένη «καλημέρα» ύστερα από κάποιο επίτευγμα. Α
Αντίθετα είπε «καλό ξημέρωμα» με τον Εβάν Φουρνιέ να... παίρνει το μικρόφωνο από τον Τέντι Σουίμς και να τραγουδάει «Lose Control».
Και ο Ολυμπιακός το ξεκαθάρισε. Δεν είναι... Α.Ι. !
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