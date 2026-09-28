Παπαπέτρου για Μοντέρο στο Gazz Floor by Novibet: «Αυτό τον διαφοροποιεί από τους Γουόκαπ και Κόρι Τζόσεφ»

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου σχολίασε στο Gazz Floor by Novibet το πώς τα ματς του Super Cup βοήθησαν τον Μοντέρο να δείξει τι μπορεί να προσφέρει στον Ολυμπιακό.

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου έκανε έναν απολογισμό των όσων έχουμε δει μέχρι στιγμής από τον Ζαν Μοντέρο και σχολίασε στο Gazz Floor by Novibet το πώς τα ματς του Super Cup τον βοήθησαν ακόμα περισσότερο να βρει τον ρόλο του στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο 23χρονος γκαρντ φαίνεται να έχει μια διαφορετική φιλοσοφία από τον Κόρι Τζόσεφ, αλλά και από τον Τόμας Γουόκαπ, όσον αφορά τα σουτ του, με τον ίδιο να προσαρμόζεται στον καινούριο ρόλο που έχει υιοθετήσει στους Ερυθρόλευκους.

«Ο Μοντέρο μού φάνηκε πιο ελεύθερος στο παιχνίδι του αυτό το ΣΚ, του έκαναν καλό αυτά τα παιχνίδια σε σχέση με τα προηγούμενα φιλικά. Το μόνο που ήταν ερωτηματικό ήταν το αν θα μπορούσε να πάει στα σουτ του. Σήμερα έριξε δύο παιδιά κάτω κι έχει σουτάρει, αυτά είναι τα σουτ που αρέσκεται να παίρνει, είναι εντελώς διαφορετική φιλοσοφία από τον Γουόκαπ και τον Κόρι Τζόσεφ, αλλά και από τον ΜακΙνταϊρ», είπε χαρακτηριστικά ο Ιωάννης Παπαπέτρου.

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