Ο Τσέντι Όσμαν έμελλε να είναι εκείνος που θα... ξεράνει τον Παναθηναϊκό στέλνοντας τον ΠΑΟΚ στον τελικό του Super Cup κόντρα στον Ολυμπιακό. Δείτε τι έκανε στο ματς.

Τέτοιο φινάλε ούτε κάποιος με μεγάλη φαντασία δεν θα το προέβλεπε. Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Τσέντι Όσμαν, ήταν εκείνος που... πλήγωσε την πρώην ομάδα του στον ημιτελικό του Stoiximan Super Cup κι έστειλε τον ΠΑΟΚ στον τελικό όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

Ο Τούρκος φόργουορντ ξεκίνησε έτσι κι αλλιώς πολύ ζεστά απέναντι στον Παναθηναϊκό, βέβαια ο τρόπος που χάρισε τη νίκη στην ομάδα του ήταν το λιγότερο εντυπωσιακός σαν βγαλμένος από ταινία.

Συνολικά, ο Όσμαν ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 18 πόντους, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ και ένα λάθος. Ένα τρίποντο ήταν το μοναδικό του εύστοχο, αλλά ήταν αυτό, το buzzer beater που έδωσε τη νίκη στον Δικέφαλο του Βορρά ρίχνοντας στο... καναβάτσο την πρώην ομάδα του. Μετά, φυσικά, την παράσταση έκλεψαν οι αγκαλιές και τα συγχαρητήρια με τον Όσμαν να χάνεται ανάμεσα στους συμπαίκτες του!