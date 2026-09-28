Ο Παναγιώτης Ραμαντάνης γράφει για την εικόνα του Ολυμπιακού στον τελικό του Σούπερ Καπ και την κατάκτηση του πρώτου τίτλου της σεζόν.

Τέλος καλό, όλα καλά για τον Ολυμπιακό στο «Ανδρέας Παπανδρέου». Οι πρωταθλητές Ευρώπης έκαναν το 2/2 και κατέκτησαν τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Στη χρονική περίοδο που βρισκόμαστε, τα αποτελέσματα είναι το Α και το Ω και στην προκειμένη περίπτωση το πέμπτο διαδοχικό Σούπερ Καπ, είναι σημαντικό και για ψυχολογικούς λόγους.

Κόντρα στον ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός έδειξε δύο πρόσωπα. Αυτό του πρώτου ημιχρόνου που ήταν εξαιρετικό (και πιο κοντά στα θέλω του Μπαρτζώκα) και αυτό του δευτέρου ημιχρόνου, όπου η προσέγγιση και η άμυνα ήταν λάθος.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν πάει στα αποδυτήρια μετά τα πρώτα δύο δεκάλεπτα με το υπέρ τους 50-36. Αψογη εικόνα επιθετικά, σωστές επιθέσεις, καλή κυκλοφορία της μπάλας, αλλά και άμυνα τοπ επιπέδου. Οι περισσότεροι από αυτούς που έβαλε ο ΠΑΟΚ, ήταν στην εκπνοή της επίθεσης και με μεγάλα σουτ από τα 6.75μ.

Ο Βεζένκοβ από νωρίς είχε δείξει τις προθέσεις του, με τον Βούλγαρο σταρ να είναι και ο MVP του τελικού. Αγωνίστηκε για 34 λεπτά και είχε 25 πόντους (7/8 βολές, 6/11 δίποντα, 2/3 βολές), 10 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο. Θα μπορούσε να παίξει λιγότερο, αλλά όπως τα έκανε ο Ολυμπιακός τα τελευταία λεπτά, η παρουσία του ήταν απαραίτητη.

Από μία μεγάλη νίκη σε... θρίλερ στο φινάλε με κομβικούς Μοντέρο - Φουρνιέ

Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μεγάλα βήματα προόδου και ήταν δεδομένο πως θα παλέψει μέχρι το τέλος. Η μέγιστη διαφορά μπορεί να είχε φτάσει τους 21 πόντους, ωστόσο 1 λεπτό και δέκα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα, οι Θεσσαλονικείς είχαν μειώσει στον πόντο. Στο τέταρτο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός χρειάστηκε την προσωπικότητα και το ταλέντο δύο σπουδαίων γκαρντ. Του Εβάν Φουρνιέ και του Γιαν Μοντέρο.

Κυρίως με προσωπικές ενέργειες, ήταν αυτοί που έβαλαν την μπάλα στο αντίπαλο καλάθι και βοήθησαν την ομάδα να φτάσει στην κατάκτηση του τίτλου. Αρχικά τα ηνία πήρε ο Γάλλος, ενώ στο τέλος ανέλαβε ο Μοντέρο. Ο Δομινικανός έχει δείξει με το «καλημέρα» ότι έχει έρθει στον Πειραιά για να πετύχει μεγάλα πράγματα.

Από τους εφτά τελευταίους πόντους του Ολυμπιακού, ο Γιαν έβαλε τους έξι. Τελείωσε το παιχνίδι με 20 πόντους (9/11 βολές, 1/3 δίποντα, 3/6 τρίποντα), 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ σε 25 λεπτά, ενώ στο πρώτο ημίχρονο είχε ξεσηκώσει άπαντες στο γήπεδο, με τα... ankle breaks που έκανε στους αντιπάλους.

Στα θετικά η εμφάνιση του Εντιάι (στο τέταρτο δεκάλεπτο), αλλά και ο ΜακΙντάιρ (της πρώτης περιόδου). Γενικά το πρώτο ημίχρονο του Ολυμπιακού ήταν άψογο, αλλά στο δεύτερο έγιναν πολλά λάθη, κάτι το οποίο είπε και ο Βεζένκοβ στη συνέντευξη τύπου με τη λήξη του αγώνα.

Σημαντικό που βρήκαν οι Πειραιώτες τη συνταγή για να διαχειριστούν την πίεση του ΠΑΟΚ τα τελευταία λεπτά. Η απουσία των Μιλουτίνοφ και Τζόουνς είχε περιορίσει τις επιλογές στο rotation, με τον Εντιάι να παίζει στο «5» ως αντικαταστάτης του Ντόντα Χολ.

Τι μπορεί να κρατήσει ο Ολυμπιακός από αυτό το ματς; Ολο το πρώτο μέρος, την εμφάνιση του Βεζένκοβ και την ηγετική φυσιογνωμία των Μοντέρο και Φουρνιέ. Ειδικά ο «El Problema», είναι αυτός που θα βάλει... φωτιά στο ΣΕΦ, όταν μπει η ομάδα, αν και άμα συνεχίσει να δουλεύει έτσι, δεν ξέρω πόσα χρόνια θα μπορούμε να τον απολαμβάνουμε στην Ευρώπη.