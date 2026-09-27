Όσμαν: «Είμαι περήφανος για την ομάδα μου, είδα ότι δεν θα έπαιρνα τα σφυρίγματα που έπρεπε απόψε»

Ο Τσέντι Όσμαν παραχώρησε δηλώσεις μετά το τέλος του τελικού του Super Cup με τον Ολυμπιακό, όπου ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με 101-96. Ο Τούρκος παίκτης δήλωσε περήφανος για την προσπάθεια της ομάδας του.

Ο Τσέντι Όσμαν έκανε τις δικές του δηλώσεις μετά το πέρας του τελικού του Stoiximan Super Cup, όπου ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό με 101-96, όντας άκρως ανταγωνιστικός.

Ο πρώην αθλητής και δήμιος εχτές του Παναθηναϊκού στάθηκε στην προσπάθεια του Δικεφάλου του Βορρά, ενώ είπε μεταξύ άλλων πως είδε ότι δεν θα έπαιρνε τα σφυρίγματα που έπρεπε στο σημερινό τελικό.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Είχαμε λιγότερες από 24 ώρες για να ετοιμάσουμε τα σώματά μας. Στο δεύτερο ημίχρονο παλέψαμε μέχρι το τέλος. Ήταν ένα καλό ματς, θα βελτιωθούμε. Πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε παιχνίδι χωρίς κανένα λάθος για να κερδίσεις μέσα σε δύο μέρες των αιωνίους. Είδαμε τι μπορεί να κάνει ο ΠΑΟΚ. Δείξαμε χαρακτήρα. Ακόμα δεν είμαστε στο καλύτερο σημείο μας. Παλέψαμε, ενώ χάναμε με είκοσι πόντους και εν τέλει καταφέραμε να επιστρέψουμε. Είμαι περήφανος για την ομάδα μας. Έπρεπε να συγκεντρωθούμε στην άμυνα μετά το άστοχο του Καλάθη. Αυτό ήταν όλο.

Προφανώς, πρέπει να έχουμε... κοντή μνήμη. Θέλαμε να νικήσουμε τον τελικό, αλλά δεν είχαμε τη δυνατότητα να τελειώσουμε το ματς με τον σωστό τρόπο.

Χρειαστήκαμε μερικά plays μόλις για να το... γυρίσουμε. Το κάναμε στο δεύτερο. Κάναμε πολύ καλή δουλειά.

Προφανώς, παίζοντας κόντρα σε δύο τόσο καλές ομάδες, μπορεί να μας κάνει καλύτερους.

Μπορεί να νομίζατε ότι θα χάναμε εύκολα, αλλά είμαστε εδώ για να κάνουμε τους πάντες να νιώσουν άβολα. Αυτό θα συμβεί.

Ο Τρινκιέρι είπε ότι ήταν περήφανος για το πώς παλέψαμε.

Έχουμε μπροστά μας πολύ σημαντικά παιχνίδια για το EuroCup. Πρέπει να προχωρήσουμε.

Είδα ότι δεν θα έπαιρνα τα σφυρίγματα που έπρεπε απόψε. Δεν πρόκειται να ασχοληθώ με κάτι άλλο πέρα απ' το μπάσκετ».