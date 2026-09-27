Για ακόμη μια φορά ο Αντρέα Τρινκιέρι έκλεψε την... παράσταση στη συνέντευξη Τύπου με τα άπταιστα ελληνικά του.

Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό στον τελικό του Stoiximan Super Cup χάνοντας την ευκαιρία να πανηγυρίσει τον πρώτο εγχώριο τίτλο στη σεζόν.

Ωστόσο, στη συνέντευξη Τύπου μετά το φινάλε του ματς, ο Αντρέα Τρινκιέρι μεταξύ άλλων μίλησε και για τον... καιρό ξεχωρίζοντας και πάλι για τα ελληνικά του!

Αναλυτικά

«Θες να με ρωτήσεις για τον καιρό; Ήταν... σκατά. Καταλαβαίνω ότι δεν δείχνετε έλεος. Το αποδέχομαι. Μόλις έχασα έναν τελικό. Δεν μπορώ να σκεφτώ για αυτό. Στο τέλος της ημέρας είμαι άνθρωπος, όπως και οι παίκτες μου. Κάνεις τη δουλειά σου, το σέβομαι. Αλλά έχω ακόμα την πικρή γεύση. Θα συγκεντρωθώ στους παίκτες μου έχω. Ο οργανισμός δουλεύει σε αυτά που έχει να κάνει. Πρέπει να είμαι καλύτερος, γιατί χάσαμε, οπότε είμαι συγκεντρωμένος σε αυτό.

Να σε ρωτήσω κάτι; Προσπαθώ να καταλάβω μερικά πράγματα και έχεις περισσότερη εμπειρία στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πώς είδες την διαιτησία σήμερα; Γιατί δεν έχω καθαρή εικόνα. Ήσουν καλύτερη από εμένα απόψε, μου έδωσε μία απάντηση. Ευχαριστώ πολύ».