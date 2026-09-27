Δείτε τις καλύτερες στιγμές της επικράτησης του Ολυμπιακού κόντρα στον ΠΑΟΚ στον τελικό του Super Cup.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του ΠΑΟΚ με 101-96 στον τελικό του Stoiximan Super Cup στο Περιστέρι και κατέκτησε το τρόπαιο για πέμπτη συνεχόμενη σεζόν.