Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Τα highlights του τελικού του Super Cup
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Δείτε τις καλύτερες στιγμές της επικράτησης του Ολυμπιακού κόντρα στον ΠΑΟΚ στον τελικό του Super Cup.
Ο Ολυμπιακός επικράτησε του ΠΑΟΚ με 101-96 στον τελικό του Stoiximan Super Cup στο Περιστέρι και κατέκτησε το τρόπαιο για πέμπτη συνεχόμενη σεζόν.
Δείτε τα highlights του ματς
@Photo credits: eurokinissi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.