Αποθέωση Αγγελόπουλων για Μοντέρο: «Είναι απολαυστικό να τον βλέπεις από κοντά, τι έχουμε ακόμα να δούμε...»

Οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος έβγαλαν το καπέλο στον Γιαν Μοντέρο ενώ υπογράμμισαν ότι δεν χορταίνουν να κατακτούν τίτλους.

Ο Ολυμπιακός πρόσθεσε ακόμη μία επιτυχία στο παλμαρέ του στο Stoiximan Super Cup, καθώς επικράτησε του ΠΑΟΚ με 101-96 στον τελικό που διεξήχθη στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου». Οι «ερυθρόλευκοι» πανηγύρισαν έτσι για πέμπτη συνεχόμενη φορά την κατάκτηση του τροπαίου.

Οι πρόεδροι της «ερυθόλευκης» ΚΑΕ, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, τοποθετήθηκαν μετά την κατάκτηση του τίτλου.

Αναλυτικά

«Μακάρι να ειναι το πρώτο από τα τέσσερα, αλλά δεν το βλέπουμε ποτέ έτσι. Είναι ωραίο να ξεκινάει η χρονιά με τίτλο. Είμαστε Πρωταθλητές Ευρώπης, Πρωταθλητές Ελλάδας και συνεχίζουμε. Παίξαμε ένα πολύ δυνατό Super Cup στο Άμπου Ντάμπι για πρώτη φορά, χάσαμε από τη Ρεάλ, δεν έχει σημασία αυτό. Συνεχίζουμε. Δεν έχουμε χορτάσει να κατακτούμε τίτλους».

«Τόσα πολλά παιχνίδια δεν έχουν ξαναγίνει. Έχει ανέβει το επίπεδο και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Ξεκινάμε από την αρχή δυνατά και μακάρι να τελειώσουμε έτσι».

«Το παιδί είναι πολύ σεμνό και ταπεινό. Εμείς ταξιδέψαμε μαζί του για το Άμπου Ντάμπι. Δεν μπόρεσε να ταξιδέψει με την ομάδα και ταξίδεψε την επόμενη ημέρα. Είναι απολαυστικό να τον βλέπεις από κοντά να αγωνίζεται. Αν αναλογιστείς ότι είναι 23 ετών, το τι έχουμε ακόμα να απολαύσουμε είναι μοναδικό. Παράλληλα είναι ταπεινός, είναι καλός συμπαίκτης και έχει ακόμα περοθώρια εξέλιξης. Απ'' ότι βλέπω παίζει και άμυνα, δεν έχει το νου του μόνο στην επίθεση, πασάρει και ακόμα είμαστε Σεπτέμβριο και έχει αρχίσει να μαθαίνει την ομάδα».