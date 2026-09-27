Ο Σάσα Βεζένκοβ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του τελικού του Stoiximan Super Cup, οδηγώντας τον Ολυμπιακό στη νίκη επί του ΠΑΟΚ με 101-96 και κατακτώντας παράλληλα το βραβείο του MVP της διοργάνωσης.

Ο Ολυμπιακός πρόσθεσε το πρώτο τρόπαιο της νέας σεζόν στη συλλογή του, καθώς λύγισε τον ΠΑΟΚ με 101-96 στον τελικό του Stoiximan Super Cup.

Ο Σάσα Βεζένκοβ ήταν εκείνος που ξεχώρισε για τους «ερυθρόλευκους», πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση και ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με double-double όντας ο MVP του τελικού, αλλά και ο πρώτος σκόρερ.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ είχε 25 πόντους, μετρώντας 6/11 δίποντα, 2/3 τρίποντα και 7/8 από τη γραμμή των βολών, ενώ πρόσθεσε στη στατιστική του 10 ριμπάουντ σε 34:23 λεπτά παρουσίας στο παρκέ.