Η χειραψία και το πηγαδάκι του Γιώργου Μπαρτζώκα με τον Αντρέα Τρινκιέρι πριν από το τζάμπολ του τελικού του Stoiximan Super Cup ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ διασταυρώνουν τα ξίφη τους στον τελικό του Stoiximan Super Cup στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» του Περιστερίου.

Λίγο πριν την έναρξη της μεγάλης αναμέτρησης, ο Γιώργος Μπαρτζώκας προέβη στην καθιερωμένη χειραψία με τον Αντρέα Τρινκιέρι και οι δύο πολύπειροι προπονητές είχαν ένα πηγαδάκι για λίγα δευτερόλεπτα.

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