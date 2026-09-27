Δείτε τα video του Gazzetta από τις εισόδους του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ στο παρκέ για τον τελικό του Super Cup.

O Oλυμπιακός και ο ΠΑΟΚ διασταυρώνουν τα... ξίφη τους στον τελικό του Stoiximan Super Cup με στόχο την κατάκτηση του πρώτου τίτλου της σεζόν.

Οι δύο ομάδες έκαναν την είσοδό τους στο παρκέ του κλειστού του Περιστερίου «Ανδρέας Παπανδρέου» λίγα λεπτά πριν το τζάμπολ.

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: ΜακΙντάιρ, Γουόρντ, Μοντέρο, Πλώτας, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ, Εντιάι, Καραγιαννίδης, Χολ, Φουρνιέ

Η δωδεκάδα του ΠΑΟΚ: Μήτρου-Λονγκ, Ταϊρί, Οσμαν, Αλεξάντερ, Χάτζινς, Κακλαμανάκης, Φόστερ, Περσίδης, Φίλιος, Μουρ, Καλάθης, Μπαζίνας