Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Τα videos του Gazzetta από τις αφίξεις των ομάδων
Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ διεκδικούν σήμερα (27/09) στις 20:00 τον πρώτο τίτλο της σεζόν, αφού αμφότεροι προκρίθηκαν στον τελικό του Stoiximan Super Cup. Οι μεν «ερυθρόλευκοι» αποκλείοντας την ΑΕΚ και οι δε Θεσσαλονικείς αποκλείοντας τον Παναθηναϊκό μετά το buzzer beater τρίποντο δια χειρός Τσέντι Όσμαν.
Οι δύο ομάδες έφτασαν στο κλειστό του Περιστερίου «Ανδρέας Παπανδρέου» σχεδόν δύο ώρες πριν το τζάμπολ, όπου θα αναμετρηθούν για τον τίτλο του Super Cup.
Δείτε τα βίντεο του Gazzetta από τις αφίξεις των ομάδων
🔴Άφιξη Ολυμπιακού! pic.twitter.com/pSADUxGlSf— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 27, 2026
⚫️⚪️ pic.twitter.com/KaKx6MQCJT— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 27, 2026
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