Γνωστή έγινε η εξάδα ξένων του Ολυμπιακού για τον τελικό του Σούπερ Καπ κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να περάσει το εμπόδιο της ΑΕΚ στα ημιτελικά του Σούπερ Καπ και στρέφει το ενδιαφέρον του στον τελικό. Εκεί θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ (27/09, 20:00), με στόχο τον πρώτο τίτλο της σεζόν.

Για ένα ακόμη παιχνίδι, ο Γιώργος Μπαρτζώκας άφησε εκτός τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος προέρχεται από τραυματισμό και έπαιξε μόλις εννιά λεπτά κόντρα στην Μπασκόνια για τη EuroLeague.

Η εξάδα ξένων του Ολυμπιακού

Μοντέρο, ΜακΙντάιρ, Φουρνιέ, Γουόρντ, Εντιάι, Χολ