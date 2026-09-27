Ολυμπιακός: Εκτός ο Μιλουτίνοφ - Η εξάδα ξένων κόντρα στον ΠΑΟΚ
Ο Ολυμπιακός κατάφερε να περάσει το εμπόδιο της ΑΕΚ στα ημιτελικά του Σούπερ Καπ και στρέφει το ενδιαφέρον του στον τελικό. Εκεί θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ (27/09, 20:00), με στόχο τον πρώτο τίτλο της σεζόν.
Για ένα ακόμη παιχνίδι, ο Γιώργος Μπαρτζώκας άφησε εκτός τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος προέρχεται από τραυματισμό και έπαιξε μόλις εννιά λεπτά κόντρα στην Μπασκόνια για τη EuroLeague.
Η εξάδα ξένων του Ολυμπιακού
Μοντέρο, ΜακΙντάιρ, Φουρνιέ, Γουόρντ, Εντιάι, Χολ
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