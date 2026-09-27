Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Οι διαιτητές του τελικού του Super Cup
Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ είναι οι δύο ομάδες που θα διεκδικήσουν το βράδυ της Κυριακής (20:00, LIVE από το Gazzetta) το τρόπαιο του Stoiximan Super Cup, στον τελικό της διοργάνωσης που θα κρίνει τον πρώτο εγχώριο τίτλο της σεζόν.
Την αναμέτρηση θα διευθύνουν οι: Τσαρούχα, Καρπάνος και Τσιμπούρης, οι οποίοι θα αποτελέσουν τη διαιτητική τριάδα του τελικού.
Οι δύο πρώτοι είχαν οριστεί και στον ημιτελικό του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, ενώ ο Τσιμπούρης ήταν μέλος της διαιτητικής τριάδας στο δεύτερο παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ.
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