Δείτε τους διαιτητές που θα σφυρίξουν τον τελικό του Stoiximan Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ.

Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ είναι οι δύο ομάδες που θα διεκδικήσουν το βράδυ της Κυριακής (20:00, LIVE από το Gazzetta) το τρόπαιο του Stoiximan Super Cup, στον τελικό της διοργάνωσης που θα κρίνει τον πρώτο εγχώριο τίτλο της σεζόν.

Την αναμέτρηση θα διευθύνουν οι: Τσαρούχα, Καρπάνος και Τσιμπούρης, οι οποίοι θα αποτελέσουν τη διαιτητική τριάδα του τελικού.

Οι δύο πρώτοι είχαν οριστεί και στον ημιτελικό του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, ενώ ο Τσιμπούρης ήταν μέλος της διαιτητικής τριάδας στο δεύτερο παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ.