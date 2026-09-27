Ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Παναθηναϊκού με 84-82 με το τρομερό buzzer beater του Όσμαν και διασταυρώνει τα ξίφη του με τον Ολυμπιακό στον τελικό του Super Cup. Η ενδεκάδα του Δικεφάλου του Βορρά.

Ώρα τελικού για το Stoiximan Super Cup 2026-27! Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ κοντράρονται στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» στο Περιστέρι για τον πρώτο εγχώριο τίτλο της σεζόν.

Οι ερυθρόλευκοι επιβλήθηκαν με 93-80 της ΑΕΚ στον χθεσινό πρώτο ημιτελικό, ενώ ο Δικέφαλος του Βορρά με τον «clutch» Τσέντι Όσμαν, που πλήγωσε την πρώην ομάδα του, έριξε στο... καναβάτσο τον Παναθηναϊκό με 84-82.

Για τη σημερινή μεγάλη αναμέτρηση (27/09, 20:00), ο Αντρέα Τρινκιέρι θα έχει στη διάθεσή του τον Νάσο Μπαζίνα, ο οποίος ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στη μέση και είναι κανονικά ετοιμοπόλεμος, ενώ εκτός παραμένει ο Νίκος Χουγκάζ που τραυματίστηκε στον ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά η δωδεκάδα του ΠΑΟΚ: Μήτρου-Λονγκ, Ταϊρί, Όσμαν, Μπαζίνας, Αλεξάντερ, Χάντζινς, Κακλαμανάκης, Φόστερ, Περσίδης, Φίλλιος, Μουρ, Καλάθης.