Stoiximan Super Cup: Η δωδεκάδα του ΠΑΟΚ για τον τελικό με τον Ολυμπιακό
Ώρα τελικού για το Stoiximan Super Cup 2026-27! Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ κοντράρονται στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» στο Περιστέρι για τον πρώτο εγχώριο τίτλο της σεζόν.
Οι ερυθρόλευκοι επιβλήθηκαν με 93-80 της ΑΕΚ στον χθεσινό πρώτο ημιτελικό, ενώ ο Δικέφαλος του Βορρά με τον «clutch» Τσέντι Όσμαν, που πλήγωσε την πρώην ομάδα του, έριξε στο... καναβάτσο τον Παναθηναϊκό με 84-82.
Για τη σημερινή μεγάλη αναμέτρηση (27/09, 20:00), ο Αντρέα Τρινκιέρι θα έχει στη διάθεσή του τον Νάσο Μπαζίνα, ο οποίος ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στη μέση και είναι κανονικά ετοιμοπόλεμος, ενώ εκτός παραμένει ο Νίκος Χουγκάζ που τραυματίστηκε στον ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό.
Αναλυτικά η δωδεκάδα του ΠΑΟΚ: Μήτρου-Λονγκ, Ταϊρί, Όσμαν, Μπαζίνας, Αλεξάντερ, Χάντζινς, Κακλαμανάκης, Φόστερ, Περσίδης, Φίλλιος, Μουρ, Καλάθης.
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