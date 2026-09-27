Ολυμπιακός: Η 12άδα για τον τελικό του Σούπερ Καπ
Ο Ολυμπιακός την Κυριακή (27/09) θέλει να κατακτήσει τον πρώτο του τίτλο για τη σεζόν 2026-2027. Οι πρωταθλητές Ευρώπης, θα αντιμετωπίσουν τον ΠΑΟΚ (20:00) στον τελικό του ελληνικού Σούπερ Καπ.
Στα ημιτελικά οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετώπισαν η ΑΕΚ και η... συνταγή του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν αλλάζει. Οι επιλογές του έμπειρου coach είναι ίδιες, με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να είναι ξανά εκτός.
Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού
Μοντέρο, ΜακΙντάιρ, Πλώτας, Φουρνιέ, Ντόρσεϊ, Νετζήπογλου, Παπανικολάου, Γουόρντ, Βεζένκοβ, Εντιάι, Χολ, Καραγιαννίδης
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