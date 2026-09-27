Ο Τσέντι Όσμαν πλήγωσε την πρώην ομάδα του, αλλά μετά το τέλος της αναμέτρησης έσπευσε να αγκαλιάσει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τους άλλοτε συμπαίκτες του.

Υπέροχο στιγμιότυπο ανάμεσα στον Τσέντι Όσμαν και Ζέλικο Ομπράντοβιτς! Ο Τούρκος παίκτης μπορεί να «σκότωσε» την πρώην ομάδα του με ένα τρομερό buzzer beater αλλά στο φινάλε της αναμέτρησης αγκάλιασε τον «Ζοτς» και τους πρώην συμπαίκτες του. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 84-82 του Παναθηναϊκού στο φινάλε και τσέκαρε το εισιτήριο για τον τελικό απέναντι στον Ολυμπιακό, που έριξε στο... καναβάτσο την ΑΕΚ με 93-80, στον πρώτο ημιτελικό στο «Ανδρέας Παπανδρέου».

Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι είχε πολυφωνία στην επίθεση και έφτασε σε μια σπουδαία νίκη - πρόκριση. Ο Όσμαν έδειξε γι' ακόμη μια φορά το ποιόν του και την εξαιρετική σχέση που διατηρεί με τα μέλη του Τριφυλλιού, στο οποίο έμεινε για δύο σεζόν.