Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 82-84: Τα highlights του αγώνα
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Δείτε τις καλύτερες φάσεις από τη ματσάρα ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό για τα ημιτελικά του Σούπερ Καπ.
Φινάλε για... γερά στομάχια είχε ο ημιτελικός του Σούπερ Καπ Ελλάδας, ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Ο «δικέφαλος του βορρά» με ένα ασύλληπτο τρίποντο του Τσέντι Όσμαν, πήρε τη νίκη με 84-82.
Καμία ομάδα δεν μπόρεσε να πάρει μεγάλη διαφορά κατά τη διάρκεια του αγώνα και το ενδιαφέρον ήταν τεράστιο και τα 40 λεπτά.
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης
@Photo credits: eurokinissi
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