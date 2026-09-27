Δείτε τις καλύτερες φάσεις από τη ματσάρα ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό για τα ημιτελικά του Σούπερ Καπ.

Φινάλε για... γερά στομάχια είχε ο ημιτελικός του Σούπερ Καπ Ελλάδας, ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Ο «δικέφαλος του βορρά» με ένα ασύλληπτο τρίποντο του Τσέντι Όσμαν, πήρε τη νίκη με 84-82.

Καμία ομάδα δεν μπόρεσε να πάρει μεγάλη διαφορά κατά τη διάρκεια του αγώνα και το ενδιαφέρον ήταν τεράστιο και τα 40 λεπτά.