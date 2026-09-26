Φόστερ: «Χαρούμενοι γι' αυτό που καταφέραμε»

Ο Μάρκους Φόστερ έκανε το δικό του σχόλιο μετά τη νίκη-πρόκριση του ΠΑΟΚ επί του Παναθηναϊκού.

Με ένα τρίποντο «βόμβα» του Τσέντι Όσμαν στο φινάλε, ο ΠΑΟΚ πήρε μία σπουδαία νίκη με 84-82 επί του Παναθηναϊκού και μαζί το εισιτήριο για τον τελικό του Σούπερ Καπ.

Ο Μάρκους Φόστερ είναι από τους παίκτες που ξεχώρισαν και έκανε το δικό του σχόλιο για αυτή τη μεγάλη πρόκριση.

Ο Φόστερ είπε

«Νομίζω ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι, δείξαμε ενέργεια και καταβάλαμε μεγάλη προσπάθεια στο παρκέ. Κάναμε κάποια πράγματα λίγο καλύτερα σε σχέση με το παιχνίδι της προηγούμενης βδομάδας. Ξέρουμε φυσικά ότι είναι πολύ νωρίς στη σεζόν, αλλά είμαστε χαρούμενοι για αυτό που καταφέραμε».