Μπάντιο: «Χάσαμε πολλά αμυντικά ριμπάουντ και πολλές βολές»
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Ο Μπράνκου Μπάντιο έκανε το δικό του σχόλιο μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον ΠΑΟΚ.
Ο ΠΑΟΚ με ένα ασύλληπτο buzzer beater τρίποντο του Τσέντι Όσμαν, κέρδισε τον Παναθηναϊκό με 84-82 και πήρε την πρόκριση στον τελικό του Σούπερ Καπ. Αντίπαλός του εκεί, θα είναι ο Ολυμπιακός.
Με τη λήξη του αγώνα, ο Μπράνκου Μπάντιο, έκανε το δικό του, σύντομο σχόλιο για το παιχνίδι.
Ο Μπάντιο είπε
«Πιστεύω ότι η ομάδα πάλεψε πολύ μέχρι το τέλος, όμως χάσαμε πολλά αμυντικά ριμπάουντ, δώσαμε πολλά επιθετικά και χάσαμε πολλές ελεύθερες βολές».
@Photo credits: eurokinissi
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