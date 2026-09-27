Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Παρόντες στο γήπεδο Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος
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Οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, έδωσαν το «παρών» για να παρακολουθήσουν τον τελικό του Stoiximan Super Cup κόντρα στον ΠΑΟΚ.
O Oλυμπιακός και ο ΠΑΟΚ διασταυρώνουν τα... ξίφη τους στον τελικό του Stoiximan Super Cup με στόχο την κατάκτηση του πρώτου τίτλου της σεζόν.
Όπως και στον χθεσινό (26/09) ημιτελικό κόντρα στην ΑΕΚ, έτσι και σήμερα (27/09) οι ισχυροί άντρες της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, βρέθηκαν στο Κλειστό του Περιστερίου «Ανδρέας Παπανδρέου» για να παρακολουθήσουν τον τελικό.
@Photo credits: eurokinissi
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