Οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, έδωσαν το «παρών» για να παρακολουθήσουν τον τελικό του Stoiximan Super Cup κόντρα στον ΠΑΟΚ.

O Oλυμπιακός και ο ΠΑΟΚ διασταυρώνουν τα... ξίφη τους στον τελικό του Stoiximan Super Cup με στόχο την κατάκτηση του πρώτου τίτλου της σεζόν.

Όπως και στον χθεσινό (26/09) ημιτελικό κόντρα στην ΑΕΚ, έτσι και σήμερα (27/09) οι ισχυροί άντρες της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, βρέθηκαν στο Κλειστό του Περιστερίου «Ανδρέας Παπανδρέου» για να παρακολουθήσουν τον τελικό.