ΠΑΟΚ: Ατελείωτο πάρτι μετά το buzzer beater τρίποντο του Όσμαν
Απίστευτο φινάλε στον δεύτερο ημιτελικό του ελληνικού Σούπερ Καπ, με τον Τσέντι Όσμαν, να πληγώνει την πρώην του ομάδα. Με buzzer beater τρίποντο του Τούρκου, ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Παναθηναϊκό με 84-82 και προκρίθηκε στον τελικό.
Με το που σκόραρε ο Όσμαν, όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ πέσανε πάνω του και πανηγύρισαν έξαλλα. Μάλιστα με το που επιβεβαιώθηκε ότι το παιχνίδι έχει λήξει, κάνανε ένα... φατούρο στον 31χρονο, ο οποίος δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά του.
Δείτε το βίντεο του Gazzetta
🔥 Οι πανηγυρισμοί στο buzzer-beater του Οσμάν! Φατούρο στον Τούρκο φόργουορντ! pic.twitter.com/PCEsn8xsPP— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 26, 2026
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