ΠΑΟΚ: Ατελείωτο πάρτι μετά το buzzer beater τρίποντο του Όσμαν

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ΠΑΟΚ: Ατελείωτο πάρτι μετά το buzzer beater τρίποντο του Όσμαν

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Ο Τσέντι Όσμαν σκόραρε buzzer beater τρίποντο κόντρα στον Παναθηναϊκό και οι παίκτες του ΠΑΟΚ του κάνανε... επίθεση αγάπης.

Απίστευτο φινάλε στον δεύτερο ημιτελικό του ελληνικού Σούπερ Καπ, με τον Τσέντι Όσμαν, να πληγώνει την πρώην του ομάδα. Με buzzer beater τρίποντο του Τούρκου, ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Παναθηναϊκό με 84-82 και προκρίθηκε στον τελικό.

Με το που σκόραρε ο Όσμαν, όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ πέσανε πάνω του και πανηγύρισαν έξαλλα. Μάλιστα με το που επιβεβαιώθηκε ότι το παιχνίδι έχει λήξει, κάνανε ένα... φατούρο στον 31χρονο, ο οποίος δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά του.

Δείτε το βίντεο του Gazzetta

@Photo credits: eurokinissi
     

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