Ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς είχε παράπονα από τους παίκτες του κατά τη διάρκεια του time - out, με κύριο αποδέκτη των παρατηρήσεών του τον Λευτέρη Μαντζούκα.

Ο Παναθηναϊκός δεν έκανε καλή εκκίνηση στον δεύτερο ημιτελικό του Stoiximan Super Cup κόντρα στον ΠΑΟΚ, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να είναι έξαλλος κατά τη διάρκεια του time - out.

Ο Σέρβος τεχνικός είχε πολλά παράπονα από τους παίκτες του και εκείνος που τα... άκουσε περισσότερο ήταν ο Λευτέρης Μαντζούκας. Υπενθυμίζεται ότι ο νικητής του ζευγαριού θα κοντραριστεί με τον Ολυμπιακό στον αυριανό τελικό του θεσμού στις 20:00. Οι ερυθρόλευκοι επιβλήθηκαν της ΑΕΚ με 93-80, στον πρώτο ημιτελικό.

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