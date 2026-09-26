Stoiximan Super Cup: Έξαλλος ο Ομπράντοβιτς στο time - out (vid)
Ο Παναθηναϊκός δεν έκανε καλή εκκίνηση στον δεύτερο ημιτελικό του Stoiximan Super Cup κόντρα στον ΠΑΟΚ, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να είναι έξαλλος κατά τη διάρκεια του time - out.
Ο Σέρβος τεχνικός είχε πολλά παράπονα από τους παίκτες του και εκείνος που τα... άκουσε περισσότερο ήταν ο Λευτέρης Μαντζούκας. Υπενθυμίζεται ότι ο νικητής του ζευγαριού θα κοντραριστεί με τον Ολυμπιακό στον αυριανό τελικό του θεσμού στις 20:00. Οι ερυθρόλευκοι επιβλήθηκαν της ΑΕΚ με 93-80, στον πρώτο ημιτελικό.
Δείτε το σχετικό video:
🏀 Time out από τον Ομπράντοβιτς! Τα άκουσε λίγο ο Μαντζούκας, με τον Ζοτς να κάνει τις απαραίτητες παρατηρήσεις. pic.twitter.com/RLwFv8GTAg— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 26, 2026
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