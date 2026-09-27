Ο Παναγιώτης Ραμαντάνης γράφει για τη νίκη-πρόκριση του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ, τους κομβικούς Χολ - Μοντέρο, αλλά και τα σημεία που πρέπει να βελτιωθούν.

Πρώτο παιχνίδι εντός συνόρων και ο Ολυμπιακός μπόρεσε να «σφραγίσει» την πρόκριση στον τελικό του Σούπερ Καπ. Νίκη επί της ΑΕΚ με 93-80 και έτσι οι «ερυθρόλευκοι» θα έχουν την ευκαιρία το βράδυ της Κυριακής (27/09, 20:00), να κατακτήσουν το συγκεκριμένο τρόπαιο για έκτη διαδοχική χρονιά.

Η εικόνα του Ολυμπιακού, έδειξε μία ομάδα που έχει επιθετικές αρετές και όταν πατήσει το πόδι στο γκάζι, παίρνει ρυθμό και ξεφεύγει στο σκορ. Ουσιαστικά ήταν μία συνέχεια από την αναμέτρηση με την Μπασκόνια στη Βιτόρια, όπου και εκεί οι «ερυθρόλευκοι» ήταν άριστοι επιθετικά, κάτι το οποίο μαρτυράν και οι 106 πόντοι που πέτυχαν.

Ο σταθερά ανεβασμένος Χολ και ο κομβικός Μοντέρο

Κόντρα στην ΑΕΚ, κορυφαίος παίκτης ήταν ο Ντόντα Χολ. Ελεω της απουσίας του Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο Αμερικανός έχει πάρει φανέλα βασικού και πραγματικά εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του. Μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι από τις τέσσερις επίσημες αναμετρήσεις της ομάδας, ο Χολ έχει βγει δύο φορές πολυτιμότερος παίκτης. Με την ΑΕΚ των προβλημάτων στη θέση του σέντερ, αγωνίστηκε για 28 λεπτά έχοντας 19 πόντους (3/4 βολές, 8/9 δίποντα), 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 μπλοκ και 2 λάθη.

Από την άλλη, τρομερός ήταν στο τέταρτο δεκάλεπτο ο Γιαν Μοντέρο. Εκεί που η ΑΕΚ είχε ψαλιδίσει τη διαφορά και φαινόταν έτοιμη να μπει ξανά στη διεκδίκηση του ματς, εμφανίστηκε ο Δομινικανός που ντύθηκε... ήρωας σε αυτό το παιχνίδι. Οι επιθέσεις περνούσαν από τα χέρια του, έβαλε μεγάλα σουτ και δημιουργούσε με εξαιρετικό τρόπο. Στο φινάλε, είχε 7 πόντους (4/7 βολές, 2/3 δίποντα, 3/6 τρίποντα), 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 20 λεπτά.

Ο Μοντέρο έδειξε (ξανά) ότι είναι ικανός να ανεβάσει επίπεδο την περιφέρεια του Ολυμπιακού. Παίκτης νεαρός σε ηλικία με τεράστιο ταλέντο, που δημιουργεί και σκοράρει με την ίδια άνεση.

Από την άλλη, αναθάρρησε λίγο ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ. Θέλει τον χρόνο του ακόμα, όμως βοήθησε πολύ στην οργάνωση του παιχνιδιού (πρώτος σε ασίστ στο παιχνίδι, με οχτώ), ενώ πέτυχε έξι πόντους με 3/4 δίποντα.

Να μην «χαλαρώσει» μετά τις δύο νίκες

Ακολουθεί ένα παιχνίδι που θα κρίνει τίτλο για τον Ολυμπιακό. Η ομάδα έχει ακόμα πολλά πράγματα να διορθώσει, τόσο στον τρόπο προσέγγισής της στην άμυνα, αλλά και στην κυκλοφορία της μπάλας στην επίθεση. Η αναλογία ασίστ-λαθών (24-18) κόντρα στην ΑΕΚ δεν ήταν καλή. Υπάρχει απλά μεγάλη ποιοτική διαφορά στις δύο ομάδες, κάτι το οποίο εκμεταλλεύτηκαν οι Πειραιώτες με τον καλύτερο τρόπο.

Οι αρκετές λάθος πάσες στην επίθεση, η «κρύα» αντιμετώπιση στην άμυνα και οι λάθος πάσες του Φουρνιέ, ήταν πράγματα τα οποία δεν άρεσαν στον coach Μπαρτζώκα και αυτό είναι απολύτως λογικό. Ωστόσο, είναι ακόμα νωρίς και σε κάθε περίπτωση, αυτό που μετράει είναι το αποτέλεσμα και όχι το θέαμα.

Ο Βεζένκοβ μετά το ματς, είπε ότι «κάνουμε συνεχώς τα ίδια λάθη». Αυτό πράγματι φαίνεται στον Ολυμπιακό και από τη στιγμή που τα προβλήματα είναι φανερά, τότε θα είναι και πιο εύκολο να αντιμετωπιστούν.

ΥΓ1: Αυτό το πράγμα με τα άδεια γήπεδα στην Ελλάδα σε τέτοιες διοργανώσεις είναι τραγωδία. Αμα δεν μπορεί το κράτος, η αστυνομία ή οποιοσδήποτε θέλετε, να εξασφαλίσει ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά με τον κόσμο στο γήπεδο, ας μην κάνουν τους αγώνες καθόλου.

ΥΓ2: Εξαιρετικά ποσοστά του Ολυμπιακού στα δίποντα με ποσοστό 80% (24/30).