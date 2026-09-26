Δείτε τα βίντεο του Gazzetta από την είσοδο του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ στο γήπεδο για τον δεύτερο ημιτελικό του Stoiximan Super Cup.

Μετά τον πρώτο ημιτελικό του Super Cup, στον οποίο ο Ολυμπιακός επικράτησε της ΑΕΚ με 93-80 και εξασφάλισε την πρόκρισή του στον τελικό της Κυριακής (27/09, 20:00), το ενδιαφέρον στρέφεται στη δεύτερη αναμέτρηση της διοργάνωσης, με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ.

Οι δύο ομάδες έκαναν την είσοδό τους στο Κλειστό του Περιστερίου «Ανδρέας Παπανδρέου» λίγη ώρα πριν το τζάμπολ.

Η 12άδα του Παναθηναϊκού αποτελείται από τους: Καλαϊτζάκη, Φρανσίσκο, Μωραϊτη, Μπάντιο, Βαρβαρίτη, Ρογκαβόπουλο, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου και Μαντζούκα.

Η 12άδα του Παναθηναϊκού αποτελείται από τους: Καλαϊτζάκη, Φρανσίσκο, Μωραϊτη, Μπάντιο, Βαρβαρίτη, Ρογκαβόπουλο, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου και Μαντζούκα.

Δείτε τα βίντεο του Gazzetta

☘️ Η είσοδος του Παναθηναϊκού στον αγωνιστικό χώρο! pic.twitter.com/xt26BEuEGQ September 26, 2026