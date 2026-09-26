Ευχάριστο το κλίμα στις τάξεις του Παναθηναϊκού πριν από το τζάμπολ του ημιτελικού απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Γνωρίζονται πολλά χρόνια. Και όπου βρεθούν και όπου σταθούν όλο και κάτι θα έχουν να πουν και μοιραστούν.

Η φετινή σεζόν στον Παναθηναϊκό έχει αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη ενδιαφέρον από την κοινή συνύπαρξη των ανθρώπων οι οποίοι είχαν οδηγήσει τους «πράσινους» σε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία του συλλόγου.

Πριν από το τζάμπολ του αγώνα με τον ΠΑΟΚ για τα ημιτελικά του Super Cup, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αστειεύτηκε για αρκετή ώρα μαζί με τον Φραγκίσκο Αλβέρτη, τον Δημήτρη Διαμαντίδη αλλά και τον αρχηγόι Κώστα Σλούκα, ο οποίος είχε προστεθεί στην παρέα τους.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο με το ευχάριστο «πηγαδάκι» τους.