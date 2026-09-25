Σε ηλικία 77 ετών έφυγε από τη ζωή ο άλλοτε προπονητής των ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ηρακλή και Άρη, Σούλης Μαρκόπουλος, βυθίζοντας στο πένθος το ελληνικό μπάσκετ.

Το ελληνικό μπάσκετ θα είναι φτωχότερο από σήμερα, καθώς το μεσημέρι της Παρασκευής (25/9) γνωστοποίηθηκε ο θάνατος του Σούλη Μαρκόπουλου σε ηλικία 77 ετών. Μία μεγάλη απώλεια τόσο για το μπάσκετ όσο και για τον ελληνικό αθλητισμό, για έναν άνθρωπο που υπηρέτησε πιστά το άθλημα της καλαθοσφαίρησης για πάνω από τέσσερις δεκαετίες.

Ο Σούλης Μαρκόπουλος ξεκίνησε την καριέρα του αρχικά ως παίκτης, το μακρινό 1967 με τη φανέλα του Όλυμπου 40 Εκκλησιών, ενώ το 1973 συνέχισε στον Δημόκριτο μέχρι το και 1978, όπου και αποσύρθηκε από την ενεργό δράση.

Την ίδια χρονιά ξεκίνησε την καριέρα του ως προπονητής στον Δημόκριτο, ενώ στην συνέχεια ακολούθησαν επιτυχημένα περάσματα σε Ηρακλη, ΠΑΟΚ (τόσο ως βοηθός όσο και ως πρώτος προπονητής), Άρη και Μαρούσι.

Η κορυφαία στιγμή της προπονητικής του καριέρας ήρθε το 1994, όταν και κατέκτησε το Κύπελλο Κόρατς με τον δικέφαλο του βορρα να επικρατεί σε διπλούς τελικούς της Στεφανέλ Τεργέστης από την Ιταλία.

Μάλιστα είναι κάτοχος και ενός ιδιαίτερου ρεκόρ, καθώς είναι ο προπονητής με τα περισσότερα παιχνίδια στους πάγκους του Ελληνικού πρωταθλήματος, μετρώντας πάνω από 700 συμμετοχές, ενώ βρίσκεται και στην τριάδα με τις περισσότερες νίκες στη Basket League, πίσω μόνο από τους Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Γιάννη Ιωαννίδη.