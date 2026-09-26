Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Οι αφίξεις των ομάδων στο κλειστό του Περιστερίου
Μετά τον πρώτο ημιτελικό του Super Cup μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ όπου οι «ερυθρόλευκοι» πήραν τη νίκη με 93-80 και τη πρόκριση για τον τελικό της Κυριακής (27/09, 20:00), σειρά παίρνουν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ.
Οι αποστολές των δύο ομάδων έφτασαν περίπου δύο ώρες πριν από το τζάμπολ του δεύτερου ημιτελικού της σειράς (26/09, 21:00) απ' όπου θα κριθεί και το δεύτερο εισιτήριο του μεγάλου τελικού.
Δείτε τα βίντεο των αφίξεων από την κάμερα του Gazzetta.
Η άφιξη του Παναθηναϊκού...
☘️ Η άφιξη του Παναθηναϊκού ενόψει του δεύτερου ημιτελικού του Σούπερ Καπ κόντρα στον ΠΑΟΚ. pic.twitter.com/NTFHl2pF3J— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 26, 2026
...και η άφιξη του ΠΑΟΚ
🔲 Η άφιξη του Δικεφάλου του Βορρά στο Κλειστό του Περιστερίου ενόψει του δεύτερου ημιτελικού κόντρα στον Παναθηναϊκό! pic.twitter.com/mEbj8aDA5e— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 26, 2026
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