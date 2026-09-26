Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Οι αφίξεις των ομάδων στο κλειστό του Περιστερίου

Γιώργος Κούβαρης
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Οι αφίξεις των ομάδων στο κλειστό του Περιστερίου

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Δείτε τις αφίξεις του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ από τα βίντεο του Gazzetta.

Μετά τον πρώτο ημιτελικό του Super Cup μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ όπου οι «ερυθρόλευκοι» πήραν τη νίκη με 93-80 και τη πρόκριση για τον τελικό της Κυριακής (27/09, 20:00), σειρά παίρνουν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ.

Οι αποστολές των δύο ομάδων έφτασαν περίπου δύο ώρες πριν από το τζάμπολ του δεύτερου ημιτελικού της σειράς (26/09, 21:00) απ' όπου θα κριθεί και το δεύτερο εισιτήριο του μεγάλου τελικού.

Δείτε τα βίντεο των αφίξεων από την κάμερα του Gazzetta.

Η άφιξη του Παναθηναϊκού...

 

...και η άφιξη του ΠΑΟΚ

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPER CUP ΕΛΛΑΔΑΣ Τελευταία Νέα