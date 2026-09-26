Δείτε τις αφίξεις του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ από τα βίντεο του Gazzetta.

Μετά τον πρώτο ημιτελικό του Super Cup μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ όπου οι «ερυθρόλευκοι» πήραν τη νίκη με 93-80 και τη πρόκριση για τον τελικό της Κυριακής (27/09, 20:00), σειρά παίρνουν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ.

Οι αποστολές των δύο ομάδων έφτασαν περίπου δύο ώρες πριν από το τζάμπολ του δεύτερου ημιτελικού της σειράς (26/09, 21:00) απ' όπου θα κριθεί και το δεύτερο εισιτήριο του μεγάλου τελικού.

Δείτε τα βίντεο των αφίξεων από την κάμερα του Gazzetta.

Η άφιξη του Παναθηναϊκού...

☘️ Η άφιξη του Παναθηναϊκού ενόψει του δεύτερου ημιτελικού του Σούπερ Καπ κόντρα στον ΠΑΟΚ. pic.twitter.com/NTFHl2pF3J — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 26, 2026

...και η άφιξη του ΠΑΟΚ