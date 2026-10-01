Αγγελόπουλος: «Ο Ολυμπιακός είναι αντίπαλος, όχι εχθρός»

Ο Μάκης Αγγελόπουλος αναφέρθηκε στην επικοινωνιακή διαχείριση για την παραχώρηση της Sunel Arena στον Ολυμπιακό.

Το μεσημέρι της Πέμπτης (01/10), ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ ΑΕΚ, Μάκης Αγγελόπουλος, μίλησε στα ΜΜΕ για όλα τα θέματα που απασχολούν την ομάδα. Ένα από αυτά, είχε να κάνει με τη Sunel Arena και τον Ολυμπιακό.

Ο κύριος Αγγελόπουλος, είπε ότι η επικοινωνιακή διαχείριση σχετικά με την παραχώρηση του γηπέδου, δεν ήταν σωστή, ενώ ανέφερε ότι ο Ολυμπιακός είναι αντίπαλος της ΑΕΚ και όχι εχθρός.

Ο Αγγελόπουλος είπε

«Παρότι ο Ολυμπιακός είναι αντίπαλος, θεωρώ ότι δεν είναι εχθρός. Θα τον εξυπηρετούσα. Αυτό που πρεσβεύουμε, οι πρόσφυγες δημιουργοί μας, είναι μία κουλτούρα που την κουβαλάμε από γενιά σε γενιά. Πιστεύω ότι αυτό θα πάρει θετικό πρόσημο στην ιστορία. Το έχω αποδείξει ότι το κάνω πάντα. Η προσωπική μου άποψη είναι αυτή και θα το έκανα. Δεν μπαίνω στη λογική του εχθρού, αλλά του αντιπάλου».

Για τον λόγο που δεν επικοινωνήθηκε η σύμβαση της Sunel Arena και η χρήση από τον Ολυμπιακό, παραδέχθηκε: «Η διαχείριση η επικοινωνιακή ήταν λάθος. Το ότι επινοικιάσαμε κάποια ντουβάρια για μερικούς μήνες, δεν νομίζω ότι πουλήσαμε την ιστορία. Αν υπάρξουν βανδαλισμοί θα πληρωθούν, είναι μέρος της συμφωνίας».