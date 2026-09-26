Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αναμετρώνται στον δεύτερο ημιτελικό του Stoiximan Super Cup (26/09, 21:00). Οι διαιτητές του αγώνα.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 93-80 της ΑΕΚ στον πρώτο ημιτελικό του Stoiximan Super Cup στο «Ανδρέας Παπανδρέου». Ο Παναθηναϊκός του Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα αναμετρηθεί με τον ΠΑΟΚ του Αντρέα Τρινκιέρι στον δεύτερο ημιτελικό στις 21:00.

Λίγες ώρες πριν την έναρξη του ματς ορίστηκαν οι τρεις διαιτητές της αναμέτρησης, οι οποίοι είναι οι Τηγάνης, Τσιμπούρης και Πιτσίλκας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΟΚ:

Ανδρέας Παπανδρέου 21.00 Παναθηναϊκός AKTOR– ΠΑΟΚ (2) Τηγάνης-Τσιμπούρης-Πιτσίλκας (Μωϋσιάδης)/stand by Μαρτινάκος