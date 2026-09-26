Μπαρτζώκας: «Θα ήθελα γεμάτο γήπεδο, να μην ακούγεται και το τι λέω στον πάγκο!»

Διαβάστε τις δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη κόντρα στην ΑΕΚ στον ημιτελικό του Super Cup.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει τη νίκη επί της ΑΕΚ στο «Ανδρέας Παπανδρέου» με 93-80 στον πρώτο ημιτελικό και προκρίθηκε στον τελικό του Super Cup, όπου περιμένει τον αντίπαλό του από το Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη συνέντευξη Τύπου μίλησε για την εικόνα των «ερυθρόλευκων», αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο έχει προσαρμοστεί στο σύγχρονο μπάσκετ.

Αναλυτικά

«Μία αγκαλιά στην οικογένεια του Σούλη Μαρκόπουλου, αλλά και στην οικογένεια του ελληνικού μπάσκετ που θρηνεί.Το παιχνίδι ήταν από την πλευρά μας μη αναμενόμενα τόσο κακό. Όταν κάνεις 18 λάθη, με τα περισσότερα να είναι κλεψίματα της ΑΕΚ, είναι κάτι που δεν με αφήνει ευχαριστημένο και έχει να κάνει με τη σοβαρότητα που επέδειξαν οι παίκτες. Η δικαιολογία ότι δεν κάναμε προπόνηση γιατί γυρίσαμε χθες, παίζουμε αύριο κ.λπ. πρέπει να πάψει, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα και σε αυτή πρέπει να προσαρμοστούμε.

Το να παίξουν πιο γρήγορα σημαίνει ότι πήραμε παίκτες με ικανότητα σε αυτό. Το να είμαστε πολύ καλοί στο 5 εναντίον 5 απαιτεί ομοιογένεια, η οποία, επειδή έφυγαν βασικοί παίκτες και έχουν μπει καινούργιοι, δεν υπάρχει ακόμη. Πρέπει να παίξουμε διαφορετικό μπάσκετ, όχι τελείως διαφορετικό, αλλά να το αλλάξουμε και να το πάμε στο γρήγορο, γιατί αυτό το επιτάσσει το σύγχρονο μπάσκετ. Έχουμε την ικανότητα να σκοράρουμε πόντους χωρίς αξιόλογα ποσοστά. Δεν είναι συμβιβασμός. Αυτό επιτάσσει το σύγχρονο μπάσκετ. Είναι διαφορετικό να τρέχεις από το να είσαι στατικός. Γι’ αυτό γίνονται περισσότερα λάθη. Θα προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε.

Προφανώς θα ήθελα να έχει κόσμο το γήπεδο, να μην ακούγεται και το τι λέω στον πάγκο. Είναι θέμα στην ελληνική κοινωνία, δεν περιμέναμε το Super Cup να το αντιληφθούμε».