Ο Ολυμπιακός επικράτησε της ΑΕΚ με 93-80 στον πρώτο ημιτελικό του Stoiximan Super Cup με τις αγκαλιές του Λαρεντζάκη με τον Φουρνιέ και τον Βεζένκοβ να κλέβουν την παράσταση στο τέλος.

Τρομερό σκηνικό! Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης αγκάλιασε τους Εβάν Φουρνιέ και Σάσα Βεζένκοβ μετά το τέλος του πρώτου ημιτελικού του Stoximan Super Cup ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ, όπου οι ερυθρόλευκοι επιβλήθηκαν με 93-80.

Οι τρεις παίκτες που μοιράστηκαν για αρκετές σεζόν πολλές επιτυχίες με τη φανέλα των ερυθρολεύκων είχαν μια πολύ όμορφη στιγμή στο τέλος του ματς, δείχνοντας τη στενή σχέση, που έχουν δημιουργήσει μεταξύ τους.

Βέβαια, από την άλλη πλευρά, ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού απέφυγε μαεστρικά να χαιρετήσει τον Γιώργο Μπαρτζώκα στις καθιερωμένες... χαιρετούρες μεταξύ των παικτών των δύο ομάδων.

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