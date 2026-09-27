Super Cup: Η «Χρυσή Βίβλος» της διοργάνωσης μετά την πέμπτη σερί κατάκτηση του Ολυμπιακού
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Ο Ολυμπιακός είναι για πέμπτη σερί χρονιά η ομάδα που κατακτά το Stoiximan Super Cup μετά τη νίκη του επί του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι. Δείτε τη «Χρυσή Βίβλο» της διοργάνωσης.
Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Stoiximan Super Cup επικρατώντας του ΠΑΟΚ με 101-96 παίρνοντας με αυτόν τον τρόπο τον πρώτο εγχώριο τίτλο της σεζόν και το πέμπτο σερί Super Cup.
Την αρχή είχε κάνει ο Άρης το μακρινό 1986, ενώ από το 2020 και έπειτα, ο θεσμός έχει καθιερωθεί.
Η Χρυσή Βίβλος του Super Cup
- 1986 - Άρης (διπλός τελικός)
- 2020 - Προμηθέας
- 2021 - Παναθηναϊκός
- 2022 - Ολυμπιακός
- 2023 - Ολυμπιακός
- 2024 - Ολυμπιακός
- 2025 - Ολυμπιακός
- 2026 - Ολυμπιακός
Ανά Ομάδα
- Ολυμπιακός 5
- Παναθηναϊκός 1
- Προμηθέας 1
- Άρης 1
@Photo credits: eurokinissi
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