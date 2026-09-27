Ο Ολυμπιακός είναι για πέμπτη σερί χρονιά η ομάδα που κατακτά το Stoiximan Super Cup μετά τη νίκη του επί του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι. Δείτε τη «Χρυσή Βίβλο» της διοργάνωσης.

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Stoiximan Super Cup επικρατώντας του ΠΑΟΚ με 101-96 παίρνοντας με αυτόν τον τρόπο τον πρώτο εγχώριο τίτλο της σεζόν και το πέμπτο σερί Super Cup.

Την αρχή είχε κάνει ο Άρης το μακρινό 1986, ενώ από το 2020 και έπειτα, ο θεσμός έχει καθιερωθεί.

Η Χρυσή Βίβλος του Super Cup

1986 - Άρης (διπλός τελικός)

2020 - Προμηθέας

2021 - Παναθηναϊκός

2022 - Ολυμπιακός

2023 - Ολυμπιακός

2024 - Ολυμπιακός

2025 - Ολυμπιακός

2026 - Ολυμπιακός

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