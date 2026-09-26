Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης του τελικού του Stoiximan Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει την πρόκριση στον τελικό του Σούπερ Καπ. Αντιμετώπισε την ΑΕΚ στα ημιτελικά της διοργάνωσης στο «Ανδρέας Παπανδρέου» και πήρε τη νίκη με 93-80.

Στον δεύτερο ημιτελικό ο Τσέντι Όσμαν χάρισε τη νίκη στον ΠΑΟΚ επικρατώντας με 84-82 του Παναθηναϊκού.

Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 20:00 με μετάδοση από τον ΣΚΑΪ.