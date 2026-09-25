Όλοι παρόντες στο Super Cup για τον ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό (26/9, 21:00) και η αποστολή ταξιδεύει στην Αθήνα με... άπαντες παρόντες.

Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για την αυριανή αναμέτρηση στην Θεσσαλονίκη, με μία πρωινή προπόνηση στο «PAOK Sports Arena» σήμερα.

Η αποστολή του «Δικέφαλο του Βορρά» αναχωρεί για την Αθήνα και με τους 15 παίκτες της να βρίσκονται σε αυτήν, αν και ΡεϊΚουάν Γκρέι, Μπριν Ταϊρί, αλλά και Νάσος Μπαζίνας, έχουν προβλήματα τραυματισμών που δεν έχουν ξεπεράσει και το πιθανότερο είναι να μη βρίσκεται κάποιος εξ αυτών στη διάθεση του Τρινκιέρι για τον αυριανό ημιτελικό.

Έτσι η αποστολή του ΠΑΟΚ αποτελείται από τους: Γκρέι, Μήτρου-Λονγκ, Ταϊρί, Όσμαν, Αλεξάντερ, Χουγκάζ, Ομορούγι, Χάτζινς, Κακλαμανάκη, Φόστερ, Περσίδη, Φίλλιο, Μουρ, Καλάθη, Μπαζίνα.