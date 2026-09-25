Ο Ολυμπιακός επέλεξε τους οκτώ ξένους με τους οποίους θα πορευτεί στο Super Cup, ενώ πρέπει να κόψει δύο εν όψει του ημιτελικού απέναντι στην ΑΕΚ.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενήθηκε από την Μπασκόνια για την πρεμιέρα της EuroLeague και με τους Βεζένκοβ, Μοντέρο και Ντόρσεϊ να ξεχωρίζουν, επικράτησε με 106-89 ξεκινώντας με το... δεξί τις υποχρεώσεις του.

Στο στρατόπεδο των «ερυθρόλευκων έχουν αρχίσει ήδη να σκέφτονται το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί με το Super Cup να πρωταγωνιστεί στη δράση των ημερών στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κλειστό του Περιστερίου «Ανδρέας Παπανδρέου». Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στον ημιτελικό (26/09, 16:45) με τον Έλληνα τεχνικό να επιλέγει τους οκτώ ξένους με τους οποίους θα πορευτεί.

Βέβαια, ακολουθεί η δύσκολη απόφαση των δύο παικτών που πρέπει να κοπούν εν όψει της αναμέτρησης.

Η οκτάδα των ξένων του Ολυμπιακού: Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Γιαν Μοντέρο, Εβάν Φουρνιέ, Τάισον Γουορντ, Εμπάι Εντιάι, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς, Νίκολα Μιλουτίνοβ.