Το Super Cup Ελλάδας απομακρύνεται όλο και περισσότερο από τη Ρόδο με τη Sunel Arena να είναι η επικρατέστερη επιλογή.

Έντονη ανησυχία επικρατεί τα τελευταία 24ωρα στις τάξεις των ομάδων σχετικά με τη διεξαγωγή του Super Cup στη Ρόδο το διήμερο 26 και 27 Σεπτεμβρίου λόγω των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας στο νησί.

Συγκεκριμένα, τόσο μέλη του σταφ του Παναθηναϊκού, όσο και της ΑΕΚ έχουν ταλαιπωρηθεί από τον ιό με τους διοργανωτές να έχουν επιλέξει να αλλάξουν την έδρα του τουρνουά και να το μεταφέρουν στην Αθήνα. Υπενθυμίζουμε ότι θα λάβουν μέρος ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, το γήπεδο που πληροί τις προϋποθέσεις είναι η Sunel Arena στην Αθήνα

Το πρόγραμμα

Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ (26/9)

Ολυμπιακός – ΑΕΚ (26/9)

Μικρός τελικός (27/9)

Τελικός (27/9).